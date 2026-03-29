"Сонячний дубль" Сабалєнки, посередній виступ українок: підсумки турніру в Маямі

Першу частину хардового сезону офіційно завершено. Тенісистки відіграли останній американський турнір серії WTA 1000 й тепер поступово переходитимуть на ґрунт.

Ми ж підіб'ємо підсумки "тисячника" в Маямі.

На жаль, одна з найбільш неприємних гравчинь сучасності, білоруска Аріна Сабалєнка, стала п'ятою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти так званий "сонячний дубль": турніри в Індіан-Веллсі та Маямі за один сезон. Раніше це досягнення підкорювалося лише німкені Штеффі Граф, бельгійці Кім Клійстерс, співвітчизниці Сабалєнки Вікторії Азаренці та польці Ізі Швьонтек.

Українкам у Флориді серйозних успіхів здобути не вдалося, і все ж наша перша ракетка, Еліна Світоліна, має привід для позитиву.

Про все це поговоримо детальніше.

Наші

В основній сітці турніру в Маямі боротьбу розпочали чотири представниці України. Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська потрапили туди за рейтингом, а Юлія Стародубцева зуміла подолати кваліфікацію.

Невдача на турнірі й прогрес у рейтингу Світоліної

Перша ракетка України на початку сезону привчила нас, уболівальників, до своїх вдалих виступів. На чотирьох із п'яти турнірів, у яких Еліна брала участь, вона доходила мінімум до півфіналів. В тому числі, на Australian Open та "тисячниках" у Дубаї та Індіан-Веллсі. А в Окленді вдалося взяти титул.

Світоліна повернулася до топ-10 світового рейтингу, а в Чемпіонській гонці, де рахуються очки, набрані поточного року, ділила третю позицію. Жереб перших кіл у Маямі, здавалося, давав хорошу можливість дійти до чвертьфіналу з Сабалєнкою.

Однак сталося по-іншому.

Еліна Світоліна Getty images

Стартову зустріч проти 17-річної дебютантки основної сітки на турнірах WTA 1000, австралійки Емерсон Джонс, Еліна без проблем виграла, як і належить фаворитці. Далі ж сталося дещо незрозуміле.

З одного боку, у грі вже не юної спортсменки, яка провела багато матчів за три місяці, колись мав настати спад. З іншого – дивно виглядала шалена перевага в потужності американки Гейлі Баптист над нашою тенісисткою.

Навіть забити прості удари з високого відскоку на хавкорті Еліні було складно. М'яч летів, як в уповільненій зйомці, й суперниця здебільшого не просто за ними встигала, а ще й мала можливість гостро відповісти. Справа закінчилася заслуженою поразкою Світоліної.

Якщо справа у банальній втомі, то страшного нічого не сталося. Не хотілося б серйозного спаду, але це ми побачимо вже у квітні на ґрунті.

Незважаючи на локальну невдачу, у понеділок Еліна підніметься з восьмої на сьому позицію світового рейтингу. Італійка Жасмін Паоліні залишила змагання в Маямі, як і Світоліна, у третьому колі й не зуміла захистити минулорічний півфінал. Втративши 325 рейтингових очок, Паоліні пропустила українку повз себе.

У Чемпіонській гонці Еліна йде четвертою.

На шляху Костюк знову Рибакіна

Після відновлення від травми, отриманої на Australian Open, і півторамісячного лікування, друга ракетка України повернулася до змагань на американських "тисячниках". На обох, в Індіан-Веллсі та Маямі, жереб ніби заклинило на позначці "зеро".

Цим нулем на рулетці стала Єлена Рибакіна. Казахстанська ексросіянка двічі поспіль дісталася Костюк у третьому колі. Другі (стартові для себе та всіх сіяних тенісисток) раунди обох турнірів Марта долала впевнено. У Маямі від неї дісталося на горіхи іншій ексросіянці, Каміллі Рахімовій, що нині представляє Узбекистан.

З Рибакіною знову все завершилося поразкою у двох сетах. Як і в Індіан-Веллсі, Костюк намагалася грати в атаку, й іноді виходило непогано, але лише іноді.

Марта Костюк Instagram

Нарікати на жереб, звичайно, привід є. Однак, маючи номер посіву в кінці третього десятку, за правилами жеребкування у третьому колі неодмінно випаде хтось зі світових топів. Щоб цього уникнути, потрібно пробиватися вище в рейтингу. Наприклад, для набирання очок грати турніри WTA 250.

Мабуть, подібні роздуми прийшли й до самої Марти, адже у середині квітня вона заявилася на змагання саме такого рівня в Руані. Те саме, на якому минулого року тріумфувала Еліна Світоліна. "Двістіп'ятдесятки" Костюк не грала аж із червня 2024 року, настав час змін.

Новий тиждень Марта розпочне на 28 позиції в рейтингу.

Непередбачувана Ястремська

Доводиться повторювати ледь не в кожному огляді, що від Даяни абсолютно незрозуміло, чого чекати в кожній наступній грі. На початку поточного сезону ця ремарка працює майже виключно в негативному плані.

В Маямі ж проявлений у стартовому матчі характер приніс надію. Ястремській вдалося відіграти потрійний матч-пойнт американки Крюгер у вирішальному сеті та видряпати перемогу. Такого одеситка не проявляла давно.

Даяна Ястремська Getty images

Однак у наступному матчі Даяна ніби змагалася зі своїм віддзеркаленням, латвійкою Альоною Остапенко, в тому, хто назбирає більше невимушених помилок. У цих піддавках перемогла Ястремська, а в матчі, відповідно, Остапенко.

Оскільки минулого року наша тенісистка залишила Маямі після першого кола, то однієї перемоги вистачило, щоб знову повернутися у топ-50. Чи надовго?

Перший успіх Стародубцевої в сезоні

Початок року для Юлії став ніби продовженням невдалого попереднього сезону. Знаходячись поза межами топ-100, Стародубцева має постійно пробиватись в основну сітку турнірів WTA через кваліфікацію. Навіть, коли це вдавалося, більше нічого не виходило. До середини березня наша тенісистка в основі не здобула жодної перемоги.

В Маямі Стародубцева змогла пройти австралійку Інгліс та американку Стояну у кваліфікації. Після цього трохи допоміг жереб.

У першому колі основної сітки Юлії випало грати проти уродженки України німкені Єви Лис, яка останні два місяці не виступала через травму. Відчути корт Стародубцева суперниці не дозволила, оформивши швидку перемогу в двох сетах.

Тридцятий номер світового рейтингу іспанка Букша в матчі проти українки почувалася погано від старту поєдинку, після програного першого сету взяла медичний таймаут, а в середині другого відмовилася від подальшої боротьби.

Юлія Стародубцева Instagram

Зупинити Стародубцеву змогла в третьому колі шоста ракетку світу Аманда Анісімова. Однак у випадку Юлії вихід у третє коло "тисячника", на відміну від Світоліної та Костюк – очевидний прогрес. Вже наступного тижня на першому ґрунтовому турнірі сезону в Чарльстоні дізнаємося, чи став успіх у Маямі для Стародубцевої трампліном до подальшого підйому.

З наступного тижня Юлія повернеться одразу до топ-90, підстрибнувши майже на 20 позицій у рейтингу.

Проти лому знову не знайшлося прийому

Як ми вже зазначали, другий "тисячник" поспіль виграла Аріна Сабалєнка. Жереб був до неї прихильним, але тільки до півфіналу. Справа в тому, що сталася рідкісна для тенісу річ. Єлена Рибакіна після фіналу в Індіан-Веллсі піднялася на другу сходинку жіночого табелю про ранги.

Однак жеребкування основної сітки в Маямі відбулося до виходу нової редакції рейтингу, тобто, коли казахстанка ще посідала третю позицію. І вийшло так, що дві перші ракетки світу, дві об'єктивно найкращі на поточний момент тенісистки планети опинилися в одній половині сітки.

Зустрітися вони могли виключно в півфіналі. Сабалєнка на це не зважала й другий турнір поспіль Рибакіну обіграла. Здавалося, що найскладніше для неї позаду.

Адже в нижній половині сітки топових тенісисток у хорошій формі не опинилося. Іга Швьонтек програла своїй співвітчизниці Лінетт у першому ж своєму матчі й тут же звільнила свого тренера Віма Фіссетта. Коко Гофф ледь не знялася ще до старту турніру в Маямі через травму руки, отриману в Індіан-Веллсі.

Важко було повірити, що до фіналу зможе дістатися саме Гофф. Турнір у Маямі й без травми був єдиним "тисячником", на якому 22-річна американка ніколи не діставалась до чвертьфіналу. Ніколи до цьогорічного розіграшу.

Коко Гофф Getty images

Перші чотири матчі проти різних за класом суперниць Коко вигравала виключно в трьох сетах. Коли ж у півфіналі вона нарешті увімкнулася на повну й розібрала на запчастини Кароліну Мухову, здалося, що Гофф має шанси перемогти й Сабалєнку. На боці американки була й статистика, адже до того всі 9 фіналів змагань на харді вона виграла.

Однак сталося те, що прописано у підзаголовку. Другий сет Гофф забрати вдалося, однак у першому та третьому "нейтралка" була явно сильнішою й захистила свій минулорічний титул.

30 березня американка повернеться на третю позицію світового рейтингу, витіснивши звідти Швьонтек. Сабалєнка продовжить впевнено лідирувати.

Прориви турніру

Таких налічується одразу два. Правда, відкритим залишається питання, чи не варто чвертьфінал Талії Гібсон записати вже в закономірності. Австралійка, яка до Індіан-Веллса про чвертьфінали на "тисячниках" могла лише мріяти, дійшла до цієї стадії на другому турнірі поспіль, стартуючи у кваліфікації.

21-річна тенісистка в Маямі впевнено обіграла й досвідчену Наомі Осаку, й юну американську надію Іву Йович. Тільки Рибакіна зуміла зупинити Гібсон, яка вже підбирається до топ-50.

Талія Гібсон Instagram

Гейлі Баптист уже 24, і серйозних успіхів від неї навряд чи хто вже чекав. На жаль, її найбільша серія перемог припала в тому числі й на матч зі Світоліною. Варто відзначити, що Баптист знаходиться у жіночому світовому тенісному тренді на атлетичність. Тільки до Маямі в неї не вистачало розумності в діях.

Зараз же Гейлі демонструвала розважливість у діях, а ще наводила жах на суперниць частими виходами до сітки. Стиль серв-енд-воллей у тенісі давно вже пішов у засвіти, тому далеко не всі розуміють, що робити, коли суперниця постійно йде вперед.

Впоралася з Баптист лише Сабалєнка, і буде цікаво постежити в майбутньому за стилем гри американки.

Хто провалився

Про невдах ми побічно вже говорили, зараз трохи підсумуємо. Чисто математично найбільше втратила Джессіка Пегула, адже не змогла захистити очки за минулорічний фінал. Однак її поразку у чвертьфіналі Рибакіній несподіванкою не назвеш.

До справжніх сенсацій важко віднести поразку торішньої півфіналістки Паоліні від Альони Остапенко у третьому колі. Зате завдяки цьому результату Еліна Світоліна зробить крок угору в світовому рейтингу.

Найбільшим шоком насамперед для самої себе стала поразка у першому ж матчі Швьонтек. Звільнивши тренера, перед ґрунтовим сезоном вона, як і минулого року, вирішила взяти паузу в виступах. У 2025-му це закінчилося для польки виграшем непрофільного Вімблдона.

Що далі?

Вже наступного тижня турніром WTA 500 у Чарльстоні розпочинається ґрунтовий сезон. У змагання візьмуть участь три українки: Даяна Ястремська, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева, які вже дізналися перших суперниць.

Значно більш важливою буде матчева зустріч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг 10-11 квітня. Збірна України на виїзді зіграє проти команди Польщі. У складі наших суперниць точно не буде Швьонтек.

Рік тому українським тенісисткам вдалося обіграти польок у кваліфікації, після чого в фінальній частині КБДК дістатися до півфіналу. Від як мінімум повторення тієї історії ніхто не відмовиться.