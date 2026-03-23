Третя ракетка світу звільнила свого тренера після невдачі в Маямі

Третя ракетка світу полька Іга Швьонтек після вильоту в стартовому матчі турніру в Маямі оголосила про звільнення свого тренера Віма Фіссетта.

Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.

"Іноді життя та спорт приносять такі моменти... Маямі виявився для мене складним випробуванням. Звісно, я відчуваю розчарування, гіркоту та відповідальність за свою гру на корті. Я також винесла багато важливих уроків, і вважаю, що це цілком природно для людини.

З огляду на це, після багатьох місяців спільної роботи з моїм тренером Вімом Фіссеттом я вирішила піти іншим шляхом. Це був напружений період, сповнений викликів та багатьох важливих вражень. Я вдячна йому за підтримку, досвід і все, чого ми разом досягли, – включаючи одну з моїх найбільших спортивних мрій.

Віме, дякую тобі за цей час і за уроки, які я отримала завдяки тобі. Бажаю тобі всього найкращого як у професійному, так і в особистому житті.

Решта моєї команди залишається без змін. Я знаю, що у вас є багато запитань, але я повідомлю вам про подальші плани, коли настане час. Зараз я беру паузу, щоб подбати про себе, осмислити цей досвід і підготуватися до нового етапу. Просто, крок за кроком, бо, як я часто кажу, це марафон, а не спринт.

Дякую за підтримку. До зустрічі", – написала Швьонтек.