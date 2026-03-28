Сабалєнка стала чемпіонкою турніру в Маямі й здобула "сонячний дубль"

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка, стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Маямі, обігравши у фіналі американку Коко Гофф (4).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:3.

Огляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал, 28 березня

Аріна Сабалєнка (-) – Коко Гофф (США) 6:2, 4:6, 6:3

Тенісистки зустрічалися втринадцяте, на рахунку білоруски сім перемог. Сабалєнка стала п'ятою тенісисткою в історії, яка виграла так званий "сонячний дубль", тобто, стала переможницею "тисячників" в Індіан-Веллсі та Маямі протягом одного сезону.

Гофф у понеділок підніметься на третю позицію рейтингу WTA, посунувши за межі топ-3 польку Ігу Швьонтек.

Нагадаємо, що 29 березня фінальний матч на Мастерсі в Маямі проведуть чоловіки. У вирішальному поєдинку зустрінуться Яннік Сіннер (2, Італія) та Їржі Легечка (22, Чехія).