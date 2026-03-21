Ястремська не впоралася з Остапенко у другому колі в Маямі

Даяна Ястремська (54) завершила свій шлях на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі, поступившись у другому колі латвійці Альоні Остапенко (24).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

До непростих вітрових умов у матчі тенісисток, схожих за стилем, краще підлаштувалась більш досвідчена Остапенко. Програючи 4:6, 2:5, українка скоротила розрив до мінімуму й мала потріний брейк-пойнт на подачі латвійки, однак реалізувати його не вдалося.

За поєдинок Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця також виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі, але зробила 3 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 20 березня

Альона Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися вчетверте, латвійка має три перемоги.

З представниць України у третє коло турніру в Маямі вже вийшла Юлія Стародубцева (108), а Еліна Світоліна (8) і Марта Костюк (28) свої матчі другого раунду проведуть в ніч на 21 березня за Києвом.