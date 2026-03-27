Сюрпризу не вийшло: Сабалєнка стала другою фіналісткою Miami Open

Станіслав Матусевич — 27 березня 2026, 10:57
Лідерка світового рейтингу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка стала другою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Маямі, перемігши у півфіналі представницю Казахстану Єлену Рибакіну (2).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Півфінал, 27 березня

Аріна Сабалєнка (-) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися всімнадцяте, десять перемог на рахунку "нейтралки". Поточного сезону Рибакіна обіграла свою суперницю в фіналі Australian Open, однак поступилася у вирішальному матчі "тисячника" в Індіан-Веллсі.

За титул у Маямі Сабалєнка побореться з американкою Коко Гофф (4). В очних зустрічах між ними поки рівновага, 6:6.

Нагадаємо, що Гофф у своєму півфіналі розгромила чешку Кароліну Мухову (14).

