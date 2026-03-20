Третя ракетка світу сенсаційно вилетіла з турніру в Маямі у стартовому матчі

Третя ракетка світу Іга Швьонтек зазнала сенсаційної поразки у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. Стартовий раунд полька як сіяна гравчиня пропускала, а в дебютному для себе поєдинку на змаганні не зуміла обіграти співвітчизницю Магду Лінетт (50).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 5:7, 3:6.

Після вчисту виграного першого сету надалі Швьонтек виглядала все гірше й зрештою поступилася.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 20 березня

Магда Лінетт (Польща) – Іга Швьонтек (Польща) 1:6, 7:5, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, рахунок між ними зрівнявся. У наступному колі змагань Лінетт зіграє проти Александри Еали (29, Філіппіни).

Нагадаємо, що українки Юлія Стародубцева (108) і Даяна Ястремська (54) успішно подолали перший раунд змагань.