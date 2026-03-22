Світоліна сенсаційно поступилася Баптист у матчі третього кола в Маямі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) несподівано поступилася американці Гейлі Баптист (45) у матчі третього кола турніру серії WTA 1000 в Маямі.

Гра тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 5:7.

Поєдинок вийшов доволі дивним. По інший бік сітки від Світоліної була не Сабалєнка чи Рибакіна, однак перевага в потужності Баптист виглядала вражаючою. Причому здебільшого не через заслуги американки.

Навіть прості удари з хавкорту Еліна не могла перетворити на вінерси, адже в них не вистачало сили, суперниця часто встигала не тільки добігти до м'яча, а ще й гостро відповісти. А при спробах українки пробити сильніше сипалися невимушені помилки.

Лише за рахунку 3:6, 1:4 прокинувся знаменитий бойовий дух Світоліної й вона почала "на зубах" видряпувати гейми в Баптист. Еліні вдалося вирівняти становище, відігравши при цьому матч-пойнт, 5:5, однак це був її останній успіх у матчі. 5:7, і в 1/8 фіналу пройшла американка.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Огляд матчу

Мiami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 22 березня

Гейлі Баптист (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 7:5

Тенісистки зустрічалися вдруге, американка зрівняла рахунок, 1:1.

Одразу після матчу Світоліної свій матч третього кола проведе остання українка на Miami Open, Марта Костюк (28).

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева (108) поступилася Аманді Анісімовій (6, США) у другому раунді "тисячника".