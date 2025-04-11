Сестри Кіченок довершили розгром збірної України над Польщею у кваліфікації КБДК
Сестри Людмила і Надія Кіченок принесли збірній України третю перемогу в третій грі матчевої зустрічі з командою Польщі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Українки за 1 годину 48 хвилин обіграли пару Мартіна Кубка/Мая Хвалінська з рахунком 7:6(1), 7:6(5).
Гра пройшла з невеликою перевагою наших дівчат, але їм постійно не вистачало дещиці, щоб не доводити справу до тай-брейків.
У першій партії сестри двічі подавали на сет: при 5:4 та 6:5, однак обидві свої подачі не втримали. На тай-брейку вже шансів у польок не було.
Боротьба у другому сеті в основному велася на подачах Кубки та Хвалінської. Людмила та Надія мали два брейк-пойнти протягом партії, однак суперниці їх відіграли.
Знову довелося грати тай-брейк, і тут вже довелося наздоганяти сестрам. З рахунку 3:5 вони взяли чотири розіграші поспіль і святкували перемогу в зустрічі.
Українки за гру 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 6 помилок на подачі та 2 брейки.
Україна – Польща 3:0
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка/Мая Хвалінська (Польща) 7:6(1), 7:6(5)
У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву – 6:1, 6:2.
Еліна Світоліна виграла другий поєдинок у Маї Хвалінської з рахунком 7:6(4), 6:3.
У підсумку, збірна України розгромила Польщу – 3:0.
Напередодні збірна Польщі обіграла команду Швейцарії з таким самим рахунком у стартовому матчі групи Е .
Українки зустрінуться зі швейцарками 12 квітня. Для того, щоб пройти до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, нашим тенісисткам достатньо виграти одну гру з трьох.
За умови завтрашньої поразки 1:2 в кожної збірної буде по одній перемозі в матчі, проте збірна України матиме найбільшу кількість звитяг в окремих зустрічах (4) у порівнянні з суперницями.
Нагадаємо, що перед матчами Кубку Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна та Марта Костюк взяли участь у кумедних челенджах.