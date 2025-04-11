Сестри Кіченок довершили розгром збірної України над Польщею у кваліфікації КБДК

Сестри Людмила і Надія Кіченок принесли збірній України третю перемогу в третій грі матчевої зустрічі з командою Польщі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Українки за 1 годину 48 хвилин обіграли пару Мартіна Кубка/Мая Хвалінська з рахунком 7:6(1), 7:6(5).

Гра пройшла з невеликою перевагою наших дівчат, але їм постійно не вистачало дещиці, щоб не доводити справу до тай-брейків.

У першій партії сестри двічі подавали на сет: при 5:4 та 6:5, однак обидві свої подачі не втримали. На тай-брейку вже шансів у польок не було.

Боротьба у другому сеті в основному велася на подачах Кубки та Хвалінської. Людмила та Надія мали два брейк-пойнти протягом партії, однак суперниці їх відіграли.

Знову довелося грати тай-брейк, і тут вже довелося наздоганяти сестрам. З рахунку 3:5 вони взяли чотири розіграші поспіль і святкували перемогу в зустрічі.

Українки за гру 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 6 помилок на подачі та 2 брейки.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 11 квітня

Україна – Польща 3:0

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка/Мая Хвалінська (Польща) 7:6(1), 7:6(5)

У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву – 6:1, 6:2.

Еліна Світоліна виграла другий поєдинок у Маї Хвалінської з рахунком 7:6(4), 6:3.

У підсумку, збірна України розгромила Польщу – 3:0.

Напередодні збірна Польщі обіграла команду Швейцарії з таким самим рахунком у стартовому матчі групи Е .

Українки зустрінуться зі швейцарками 12 квітня. Для того, щоб пройти до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, нашим тенісисткам достатньо виграти одну гру з трьох.

За умови завтрашньої поразки 1:2 в кожної збірної буде по одній перемозі в матчі, проте збірна України матиме найбільшу кількість звитяг в окремих зустрічах (4) у порівнянні з суперницями.

Нагадаємо, що перед матчами Кубку Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна та Марта Костюк взяли участь у кумедних челенджах.