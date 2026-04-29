Баптист – про сенсаційну перемогу над Сабалєнкою: Хотіла зробити їй максимально некомфортно

Американська тенісистка Гейлі Баптист прокоментувала свою сенсаційну перемогу над лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Слова Баптист наводить офіційний сайт WTA.

"Я грала проти неї кілька тижнів тому, і це був дуже рівний матч. Тож у мене було чітке розуміння того, як проти неї грати і як будувати матч. Від початку я хотіла зробити їй максимально некомфортно будь-яким способом: використовувала укорочені, короткі різані удари, більш потужні удари.

Я не хотіла давати їй ритм, бо саме в цьому вона почувається найкраще і має перевагу. На початку мені було складно знайти відчуття гри та адаптуватися, але коли це вдалося, думаю, я дуже добре реалізувала план на матч, і їй стало некомфортно", – сказала американка.