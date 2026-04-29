Баптист – про сенсаційну перемогу над Сабалєнкою: Хотіла зробити їй максимально некомфортно

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2026, 14:24
Американська тенісистка Гейлі Баптист прокоментувала свою сенсаційну перемогу над лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Слова Баптист наводить офіційний сайт WTA.

"Я грала проти неї кілька тижнів тому, і це був дуже рівний матч. Тож у мене було чітке розуміння того, як проти неї грати і як будувати матч. Від початку я хотіла зробити їй максимально некомфортно будь-яким способом: використовувала укорочені, короткі різані удари, більш потужні удари.

Я не хотіла давати їй ритм, бо саме в цьому вона почувається найкраще і має перевагу. На початку мені було складно знайти відчуття гри та адаптуватися, але коли це вдалося, думаю, я дуже добре реалізувала план на матч, і їй стало некомфортно", – сказала американка.

Протягом третьої партії Баптист відіграла 6 матч-пойнтів суперниці.

"Моєю метою було зіграти ще одне очко, повернути ще один м'яч і змусити її заробляти кожне очко. Якщо вона мала перемагати, то їй потрібно було це заслужити. Я знала, що вона теж трохи нервувала. Вона припускалася невимушених помилок, і це нормально. Я хотіла залишатися максимально стабільною і зрештою змусити її працювати за кожне очко".

У півфіналі Гейлі Баптист зустрінеться з іншою "нейтральною" спортсменкою, Міррою Андрєєвою.

Нагадаємо, що 29 квітня свій чвертьфінальний матч у Мадриді проти чешки Лінди Носкової проведе українка Марта Костюк. Із його анонсом можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

