Чи продовжить Костюк переможну серію на улюбленому змаганні Світоліної? Прев’ю до турніру в Римі

Останнім великим змаганням тенісисток на ґрунтових кортах перед культовим Ролан Гаррос традиційно є турнір серії WTA 1000 в Римі. З 5 по 17 травня у спорткомплексі Foro Italico відбудеться жіночий "тисячник" з офіційною назвою Internazionali BNL d'Italia.

Тут же свій Мастерс зіграють і чоловіки, матчі основної сітки представників сильної статі стартують на день пізніше.

Змагання має давню історію, перший розіграш відбувся у 1930 році. З 1934-го турнір переїхав до Рима, правда, у середині минулого століття він був на 13 років поставлений на паузу. Часи фашизму відбилися в тому числі й на тенісі.

У 1979-му турнір відбувався в Таранто, а з 1980-го по 1986-й – у Перуджі. Це були часи його найбільшого занепаду. Тільки з поверненням змагань до Рима інтерес до нього як з боку гравців, так і з боку вболівальників підвищився, чому сприяла купівля прав на змагання менеджментовим гігантом IMG.

З 2023-го кількість учасниць турніру збільшилася до 96. Це означає, що розіграш трофею проводиться у сім раундів, а 32 сіяні тенісистки пропускають перше коло.

Нинішній турнір має стати останнім, коли проведення матчів на головній арені Campo Centrale комплексу Foro Italico залежатиме від примх погоди. Наступного року заплановано його модернізацію та розширення, в тому числі, зведення над ним даху. Локацію планують використовувати як баскетбольний стадіон.

Очки, призові

Переможниця турніру категорії WTA 1000 отримує 1000 рейтингових очок. Поточного року призовий фонд складе 7,228,080 євро, що на 20,28% більше, ніж у 2025-му. Зазначимо, що переможниця і фіналістка турніру отримають трохи більший гонорар, ніж на змаганнях аналогічної категорії в Мадриді. Усі інші учасниці – менший.

Перше коло: 10 очок / €15,815.

Друге коло: 35 очок / €25,515.

Третє коло: 65 очок / €46,080.

Четверте коло: 120 очок / €79,510.

Чвертьфінал: 215 очок / €150,000.

Півфінал: 390 очок / €289,115.

Фінал: 650 очок / €549,335.

Перемога: 1000 очок / €1,055,285.

Турнір в Римі є найуспішнішим для українських тенісисток серед усіх "тисячників". Тож поточного року вболівальники мають усі підстави сподіватися на вдалий виступ наших співвітчизниць.

Наші

До основної сітки змагань напряму потрапили п'ятеро українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Дар'ї Снігур та Ангеліні Калініній доводиться пробиватися через сито кваліфікаційних матчів. Обидві тенісистки вдало подолали півфінал попередніх змагань і гратимуть поєдинки за вихід в основу.

Дар'я Снігур btu.org.ua/Denis Didkivskiy

На жаль, розклад турніру у Мадриді складено таким чином, що 5 травня проходять і фінали кваліфікації, і матчі першого кола основної сітки. Відповідно, прев'ю публікується до старту головної стадії змагань і до завершення кваліфікації.

Важливий момент сезону для Світоліної

Перша ракетка України вдало розпочала 2026 рік. За перші три місяці Еліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 в Окленді, фіналісткою на "тисячнику" в Дубаї, дійшла до півфіналів на Australian Open та в Індіан-Веллсі.

Завдяки цьому Світоліна вперше з 2021-го повернулася у десятку найсильніших тенісисток планети, піднявшись у ній до 7 сходинки.

Однак спортсменці у вересні виповниться 32, тому вимагати від неї стабільно топових результатів не варто. Після переходу на ґрунт Еліна допомогла збірній України вдруге поспіль пробитися до фінального раунду Біллі Джин Кінг та дійшла до півфіналу в Штутгарті.

Минулого сезону Світоліна несподівано стала півфіналісткою найбільш невдалого для неї за всю кар'єру турніру WTA 1000 в Мадриді, де тенісистка раніше ніколи не вигравала більше одного поєдинку поспіль. Однак поточного року захистити 380 рейтингових очок не вдалося. Еліна програла вже у стартовому поєдинку.

Можливо, воно й на краще. Світоліній була потрібна певна пауза у виступах, щоб у найкращій формі підійти до улюбленого турніру в Римі, де вона ставала чемпіонкою у 2017-18 роках, та до Ролан Гаррос. На обох змаганнях їй потрібно захищати торішні чвертьфінали, щоб не залишити топ-10, до якої Еліна так довго поверталася.

Еліна Світоліна Getty images

Поглянемо на результати жеребкування для нашої першої ракетки.

Очевидний плюс полягає в тому, що нарешті Світоліна не потрапила у половину сітки до Аріни Сабалєнки. Другим позитивним фактором є те, що у стартовому для себе матчі другого кола українка зіграє з кимось із переможниць кваліфікації. Це хороша можливість у спокійному ритмі увійти в турнір. На жаль, на цьому плюси закінчуються.

У третьому колі з великою часткою вірогідності Еліні доведеться зустрітися з американкою Гейлі Баптист, яка минулого тижня у столиці Іспанії вибила Сабалєнку та дійшла до півфіналу. Зрозуміло, що на повільному римському ґрунті Баптист має бути менш небезпечною, ніж на швидкому мадридському, однак суперниця вкрай неприємна. І в Маямі вона Світоліну вже перемагала.

Якщо американку здолати вдасться, варто очікувати в четвертому колі зустріч представниць двох різних поколінь світового тенісу. 19-річна канадійка Мбоко у поточному рейтингу посідає 9 позицію й випереджає Світоліну лише на 1 очко.

Підсумовуючи викладене, до чвертьфіналу проти Єлени Рибакіної дістатися буде складно.

Костюк спробує продовжити переможну серію

Марта навесні дивує весь тенісний світ. Завдяки внутрішньому спокою, якого так не вистачало їй протягом юності, Костюк увірвалася у цьогорічний ґрунтовий сезон зі швидкістю торнадо.

Читайте також : Фото Колонка Стрімкий прогрес Марти Костюк: як психологія та зрілість впливають на результати

Можливо, їй вдалося б це зробити трохи раніше, адже вже у січні тенісистка видала класний турнір у Брісбені, під час якого обіграла трьох представниць топ-10 і поступилася тільки у фіналі Сабалєнці. Завадила травма на Australian Open і півторамісячне лікування від розриву зв'язки ноги.

Після повернення на корт у Індіан-Веллсі та Маямі Марта поступалася у третіх колах потужній Рибакіній.

Зате на ґрунті Костюк видала феєричну серію з 12 перемог поспіль. Спочатку виграла у польки Лінетт у складі збірної в Кубку Біллі Джин Кінг. Потім вперше за два роки виступила на турнірі рівня WTA 250. У статусі першої сіяної киянка не без проблем здобула титул у Руані, який став лише другим у кар'єрі дуже талановитої тенісистки.

Минулого тижня в Мадриді Марта здивувала всіх, у блискучому стилі тріумфувавши на "тисячнику". 23-тя на той момент ракетка світу діяла впевнено та різноманітно, демонструючи вміння грати і в атаку, і від захисту, виграла 6 поєдинків, у тому числі два – у представниць топ-10 рейтингу – й стала чемпіонкою змагань.

Марта Костюк з трофеєм у Мадриді Getty images

Існує думка, що після важкої тритижневої серії матчів Костюк варто було б перед Ролан Гаррос трохи відпочити й не виступати в Римі. Захищати в Італії потрібно не так багато, 120 очок за торішнє четверте коло.

Хочеться сподіватись, що Марта разом із тренеркою Сандрою Заневською не помиляються у своїх діях.

Костюк як 23 сіяна пропускає в Римі перше коло. У другому раунді її суперницею стане хтось із пари Кароліна Плішкова – Джессіка Бузас Манейро. 34-річна чешка вигравала турнір у столиці Італії у 2019-му, і минулого тижня дійшла до чвертьфіналу в Мадриді, однак її навряд вистачить на два поспіль великі змагання.

Росіянка Єкатерина Александрова перебуває зараз у поганій формі, здобувши за три місяці перемогу лише у двох зустрічах, тож у третьому колі Марті, можна сказати, пощастило з суперницею.

А ось у четвертому явно чекатиме Рибакіна. Одна з двох тенісисток разом із Сабалєнкою, з якими справи у Костюк поки не складаються. В Мадриді, на щастя, їх вдалося уникнути, двічі поспіль на таке годі сподіватися. Матч із другою ракеткою світу буде вкрай складним випробуванням. Правда, до нього ще потрібно дійти на фоні руансько-мадридської втоми.

Коли "прорве" Ястремську?

Поточний сезон для Даяни складається вкрай невдало. Тільки на самому його старті, у Брісбені, тенісистці вдалося виграти два матчі. За наступні чотири місяці піти з кортів переможницею хоча б у двох поєдинках поспіль тенісистці не вдавалося.

Давно минули часи, коли Ястремську деякі експерти вважали майбутньою першою ракеткою світу. Скоро їй виповниться 26, а останній з трьох титулів одеситки датований 2019 роком.

Однак 2-3 рази на рік Даяна зазвичай показує непоганий результат. Цього сезону подібного ще не ставалося й шансів на прорив на повільних римських кортах для ультраатакувального стилю Ястремської відверто мало.

Даяна Ястремська Getty images

Стартуватиме українка матчем з росіянкою Анастасією Захаровою, яку раніше двічі обігравала, в тому числі, поточного сезону на ґрунті Чарльстона. Потрібно користуватися шансом пройти далі. Зате 12 ракетка світу Лінда Носкова, чвертьфіналістка Мадрида, у другому колі буде проти Ястремської великою фавориткою.

Хороша новина для Даяни полягає в тому, що їй не потрібно захищати в Римі жодного рейтингового очка.

Складний жереб для Стародубцевої

Юлія, як і Ястремська, непереконливо провела початок сезону, опинившись поза межами топ-100. Проте з переходом на ґрунт її справи пішли вгору. Можна навіть сказати – стрибнули.

На турнірі WTA 500 у Чарльстоні Стародубцева здобула п'ять впевнених перемог над суперницями різного рівня. Особливо виділяється розгром Медісон Кіз. Представниця першої двадцятки рейтингу не особливо впевнено почувається на ґрунті, однак навряд чи хтось очікував, що Юлія віддасть іменитій суперниці усього 5 геймів у півфіналі.

На жаль, обіграти Джессіку Пегулу у вирішальному матчі не вдалося, однак і фіналу Юлії вистачило, щоб впритул підібратися до топ-50 світового рейтингу. У Мадриді Стародубцева подолала кваліфікацію й дійшла до другого кола, де не зуміла дотиснути у майже виграному поєдинку с трьома матч-пойнтами румунку Крістіан.

Юлія Стародубцева btu.org.ua/Denis Didkivskiy

У Римі Юлії доведеться непросто. Добре, що стартовою суперницею буде одна з переможниць кваліфікації. Однак далі вже чекає згадана вище Баптист. Якщо її вдасться подолати, у третьому колі може статися українське дербі зі Світоліною. Хто тут буде фавориткою, наголошувати не треба.

Минулого сезону Стародубцева програла в Римі у півфіналі кваліфікації.

Проблеми Олійникової

Олександра, мабуть, на початку року з нетерпінням чекала двох місяців гри на улюбленому ґрунті. Однак останнім часом тенісистці довелося зіткнутися з тиском на себе з боку WTA через відверті слова стосовно російсько-української війни.

Олійникова у своїх висловлюваннях не уникає гострих кутів і каже все, що думає про так званих "нейтральних" спортсменок та ставлення до ситуації з боку Жіночої тенісної асоціації. Керівному органу вигідніше вважати, що спорт поза політикою й закривати рота тим, хто так не вважає.

Тому Олександра зараз знаходиться поза станом психологічної рівноваги, що відбивається на її результатах. За останні два місяці тенісистка перемогла лише в одному поєдинку.

Олександра Олійникова ФТУ

Першою суперницею Олійникової в Римі стане молода хорватка Петра Марчінко, яка рік тому виграла в Олександри єдину очну зустріч. Якщо нашій тенісистці вдасться перемогти, то в другому колі вона протистоятиме данці Кларі Таусон. Тут уже шансів зовсім мало.

Цікаво, що в третьому раунді Олійникова та Ястремська можуть вийти одна на одну, проте дуже сумнівно, що хоч одна зі спортсменок дістанеться до цієї стадії.

Тепер поговоримо про фавориток.

Аріна Сабалєнка

Перша ракетка світу зараз є головною фавориткою всіх турнірів на будь-якому покритті. Минулого року до її потужності доєдналася стабільність, і боротися з нею зараз усім, на жаль, дуже складно.

До турніру в Римі Сабалєнка мала в сезоні лише одну поразку – в фіналі Australian Open від Рибакіної, здобувши при цьому три титули, в тому числі, "сонячний дубль" в Індіан-Веллсі та Маямі.

У Мадриді білоруска перемагає виключно по непарних роках (2021, 2023, 2025). Поточного сезону її сенсаційно зупинила у чвертьфіналі Гейлі Баптист.

Торік у Римі Сабалєнка програла на стадії чвертьфіналу Чжен Ціньвень. Цілком можливо, що й зараз перед Ролан Гаррос Аріна не кине всі сили на здобуття титулу. Ані в Римі, ані в Парижі білоруска ще не тріумфувала.

У верхню половину сітки до Сабалєнки потрапили відомі тенісистки, які повертаються після травм. Чешка Крейчикова може вийти на грізну суперницю в другому колі, американка Анісімова – у чвертьфіналі. Правда, більш вірогідною є зустріч у чвертьфіналі зі швейцаркою Бенчич.

Варіантів же у півфіналі безліч. І чинна чемпіонка домашнього турніру Паоліні, і Коко Гофф, і росіянка Андрєєва. Безхмарним життя в першої ракетки світу бути не має.

Єлена Рибакіна

Чемпіонка Australian Open і друга ракетка світу теж на будь-якому покритті входитиме до числа головних фавориток. Після тріумфу в Мельбурні лише Сабалєнка зупиняла її в Індіан-Веллсі та Маямі, у фіналі та півфіналі відповідно.

У Мадриді Рибакіна виступила невпевнено, ледь діставшись до четвертого раунду, де поступилася австрійці Потаповій. Дивуватися тут нема чому, адже Єлена приїхала до Іспанії після другого у своїй кар'єрі тріумфу в Штутгарті. Втома далася взнаки.

До Рима представниця Казахстану мала час на відпочинок.

Єлена Рибакіна Getty images

Першою суперницею Рибакіної у другому колі, скоріш за все, стане колись небезпечна грекиня Саккарі. Далі – китаянка Ван Сіньюй, а потім очікуємо матчу проти Марти Костюк. Якщо відверто, то не хотілося б для нашої втомленої тенісистки такої суперниці вже у четвертому раунді, але вже як буде.

Коко Гофф

Молода американка минулого року провела ударний ґрунтовий сезон, дійшовши до фіналу в Мадриді та Римі й ставши переможницею Ролан Гаррос. В усіх вирішальних поєдинках її суперницею ставала Сабалєнка.

У 2026-му найбільшим успіхом Гофф є фінал в Маямі, програний все тій же суперниці.

На ґрунті Коко, зрозуміло, вважається однією з головних фавориток, однак турнір у Мадриді їй не вдався через кишковий вірус, що вразив цілу низку тенісисток протягом двох тижнів змагань. Гофф втратила третю позицію в рейтингу, пропустивши на неї Ігу Швьонтек, а очок у найближчий місяць американці захищати ще багато.

Коко Гофф Instagram

Коко потрапила у половину сітки до Сабалєнки, однак до півфіналу з білорускою ще потрібно дістатися. Юна Йович у четвертому колі, Паоліні або Андрєєва у чвертьфіналі цілком можуть заступити шлях минулорічній фіналістці.

Кого ще варто згадати

Відносно нещодавня "королева ґрунту" Іга Швьонтек у нашу трійку головних фавориток наразі не потрапила. Полька на жодному турнірі 2026 року не пройшла далі чвертьфіналу й далеко не факт, що це вдасться їй у Римі.

Швьонтек перемагала в столиці Італії у 2021, 2022 та 2024 роках, однак зараз тієї психологічної стабільності в неї немає й близько. Можливо, її зможе повернути новий тренер Франсіско Ройг, та все ж це процес поступовий, за місяць кардинальним чином ситуацію не змінити.

У Швьонтек відносно непогана сітка до чвертьфіналу, де її можуть зупинити Кароліна Мухова або Лейла Фернандес. А далі – можливий півфінал проти Рибакіної. Чи Марти Костюк? Хто знає…

Чинна переможниця турнір в Римі Жасмін Паоліні не виглядає здатною повторити свій успіх. За чотири місяці сезону італійка не має жодного достойного результату. Звичайно, за рідних трибун вона може показати характер, але росіянка Андрєєва в четвертому колі матиме великі шанси зупинити Паоліні.

Що стосується самої Андрєєвої, було б цікаво подивитись її чвертьфінал проти Гофф. І повболівати, звісно, за Коко.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори трохи дивують. З головною фавориткою все ясно, місце Сабалєнки не підлягає сумнівам. Коефіцієнт на титул "нейтралки" складає 3.00. А ось друга позиція Швьонтек виглядає сумнівною. На успіх польки можна поставити за 4.00. Рибакіна тільки третя – 7.00. Гофф та Андрєєва ділять четверту позицію з коефіцієнтом 12.00.

Зате шоста – Еліна Світоліна! Приємно, що букмекери вірять у нашу першу ракетку. Коефіцієнт на її титул складає 22.00. Десятку претенденток закриває Марта Костюк – 30.00.

Де дивитися турнір у Римі

Офіційним транслятором Internazionali BNL d'Italia 2026 в Італії є Sky Sports Tennis и NOW TV. В Україні турнір транслюватиме канал Setanta Sports Premium з українським коментарем.