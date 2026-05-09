Сенсація дня в Римі: Сабалєнка вилетіла в третьому колі турніру

Лідерка світового рейтингу, нейтральна Аріна Сабалєнка сенсаційно програла у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Римі румунці Сорані Кирсті (27).

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 7:5 на користь Кирсті.

У другій партії Сабалєнка вела 3:2 з брейком, проте суперниця взяла 4 гейми поспіль.

У вирішальному сеті білоруска брала медичний таймаут через пошкодження ноги. Одну подачу на матч Кирсті за рахунку 4:5 Сабалєнці вдалося відіграти, а з другої спроби за 5:6 румунка взяла свій гейм і здобула перемогу.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 9 травня

Сорана Кирстя (Румунія) – Аріна Сабалєнка (-) 2:6, 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна має по дві перемоги. У наступному колі змагань Кирстя зіграє з проти Лінди Носкової (13, Чехія).

Носкова у третьому раунді обіграла українку Олександру Олійникову (68).

Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру в Римі італійка Жасмін Паоліні (8) поступилася на стадії третього кола бельгійці Елізе Мертенс (22).