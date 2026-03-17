Стародубцева пробилася в основну сітку престижного турніру в Маямі

Юлія Стародубцева (108) вийшла в основну сітку на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі. У фіналі кваліфікації українка впевнено перемогла місцеву тенісистку Мері Стояну (179).

Гра тривала 1 годину 10 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:2.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок і зробила 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал кваліфікації, 17 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Мері Стояна (США) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка поки не програвала. Суперниця Стародубцевої в основній сітці визначиться трохи пізніше.

В основній сітці турніру в Маямі виступлять українки Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (29) і Даяна Ястремська (54). Змагання відбуваються з 17 по 29 березня.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації турніру в Маямі Стародубцева здолала австралійку Медісон Інгліс (139).