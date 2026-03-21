Стародубцева не зуміла обіграти шосту ракетку світу і вийти в 1/8 фіналу в Маямі

Юлія Стародубцева (108) поступилася шостій ракетці світу зі США Аманді Анісімовій у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі.

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 21 березня

Аманда Анісімова (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, американка не програвала. Стародубцева зазнала п'ятої поразки від представниць топ-10 світового рейтингу в п'яти проведених поєдинках.

22 березня свої матчі третього кола в Маямі зіграють дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (8) та Марта Костюк (28).

Нагадаємо, що Стародубцева пробилася в основну сітку змагань у Маямі через кваліфікацію. У її півфіналі Юлія здолала австралійку Медісон Інгліс (139), а у фіналі обіграла американку Мері Стояну (179).

На старті основної сітки українка розібралася з німкенею Євою Лис (77), а в другому колі іспанка Крістіна Букша (30) відмовилася від продовження боротьби в другому сеті.