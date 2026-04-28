Сабалєнка сенсаційно вилетіла у чвертьфіналі в Мадриді від 32 ракетки світу

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка сенсаційно програла на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді американці Гейлі Баптист (32).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 2:6, 6:7(6).

У вирішальній партії Баптист вела 4:2, після чого програла 3 гейми поспіль і змушена була рятувати 5 матч-пойнтів на власній подачі. За рахунку 6:5 американка не зуміла подати на матч, а на тай-брейку відіграла ще один матч-пойнт, у підсумку завершивши поєдинок на свою користь із першої же можливості.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 28 квітня

Гейлі Баптист (США) – Аріна Сабалєнка (-) 2:6, 6:2, 7:6(6)

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. В наступному раунді змагань Баптист зіграє проти Мірри Андрєєвої (8, -).

Гейлі вийшла у свій перший півфінал на "тисячниках". Сабалєнка програла лише другий матч у поточному сезоні після фіналу Australian Open.

Нагадаємо, що 29 квітня свій чвертьфінальний матч проти чешки Лінди Носкової (13) проведе українка Марта Костюк (23).