Гофф із несподіваним розгромом вийшла у фінал турніру в Маямі
Коко Гофф
Четверта ракетка світу Коко Гофф зі США стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Маямі, розгромивши у півфіналі чешку Кароліну Мухову (14).
Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.
Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Півфінал, 26 березня
Коко Гофф (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:1, 6:1
Тенісистки зустрічалися вшосте, всі матчі залишилися за американкою. У фінальному поєдинку Гофф зіграє проти сильнішої у протистоянні між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).
Зазначимо, що до цього в усіх чотирьох попередніх матчах у Маямі Коко перемагала виключно в трьох сетах.
Нагадаємо, що на чоловічому Мастерсі в Маямі визначилася перша пара півфіналістів.