Гофф із несподіваним розгромом вийшла у фінал турніру в Маямі

Четверта ракетка світу Коко Гофф зі США стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Маямі, розгромивши у півфіналі чешку Кароліну Мухову (14).

Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал, 26 березня

Коко Гофф (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:1, 6:1

Тенісистки зустрічалися вшосте, всі матчі залишилися за американкою. У фінальному поєдинку Гофф зіграє проти сильнішої у протистоянні між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Зазначимо, що до цього в усіх чотирьох попередніх матчах у Маямі Коко перемагала виключно в трьох сетах.

