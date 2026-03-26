Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Гофф із несподіваним розгромом вийшла у фінал турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 26 березня 2026, 22:49
Коко Гофф
Instagram

Четверта ракетка світу Коко Гофф зі США стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Маямі, розгромивши у півфіналі чешку Кароліну Мухову (14).

Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Півфінал, 26 березня

Коко Гофф (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:1, 6:1

Тенісистки зустрічалися вшосте, всі матчі залишилися за американкою. У фінальному поєдинку Гофф зіграє проти сильнішої у протистоянні між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Зазначимо, що до цього в усіх чотирьох попередніх матчах у Маямі Коко перемагала виключно в трьох сетах.

Нагадаємо, що на чоловічому Мастерсі в Маямі визначилася перша пара півфіналістів.

Останні новини