Стародубцева через відмову тридцятої сіяної вийшла у третє коло турніру в Маямі

Юлія Стародубцева (108) без проблем пройшла до третього кола турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. У середині друого сету суперниця українки, іспанка Крістіна Букша (30) вирішила припинити боротьбу в матчі за рахунку 6:2, 3:2 на користь Стародубцевої.

Зазначимо, що після першої партії іспанка брала медичний таймаут поза кортом.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 20 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) 6:2, 3:2, відмова Букші

Тенісистки зустрічалися втретє, українка вперше перемогла. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти шостої ракетки світу Аманди Анісімової зі США.

В ніч на 21 березня за київським часом свої матчі другого кола мають провести українки Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (54).

Нагадаємо, що Стародубцева пробилася в основну сітку змагань у Маямі через кваліфікацію. У її півфіналі Юлія здолала австралійку Медісон Інгліс (139), а у фіналі обіграла американку Мері Стояну (179). На старті основної сітки українка розібралася з німкенею Євою Лис (77)