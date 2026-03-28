Третя ракетка світу відмовилася грати проти збірної України

Третя ракетка світу Іга Швьонтек не зіграє за команду Польщі в матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної України.

Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.

"Це непросте для мене рішення, адже виступи в Польщі завжди мали і мають для мене особливе значення, і я знаю, що багато хто з вас з нетерпінням чекав на можливість побачити мене на корті.

Останнім часом я переживаю складний період як у спортивному плані, так і через зміни, що відбуваються навколо мене. Я відчуваю, що мені потрібен час, щоб зупинитися, упорядкувати певні справи та зосередитися на спокійній, якісній роботі. Сподіваюся, ви мене зрозумієте", – написала Швьонтек.