Третя ракетка світу відмовилася грати проти збірної України
Третя ракетка світу Іга Швьонтек не зіграє за команду Польщі в матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної України.
Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.
"Це непросте для мене рішення, адже виступи в Польщі завжди мали і мають для мене особливе значення, і я знаю, що багато хто з вас з нетерпінням чекав на можливість побачити мене на корті.
Останнім часом я переживаю складний період як у спортивному плані, так і через зміни, що відбуваються навколо мене. Я відчуваю, що мені потрібен час, щоб зупинитися, упорядкувати певні справи та зосередитися на спокійній, якісній роботі. Сподіваюся, ви мене зрозумієте", – написала Швьонтек.
Поточного тижня тенісистка звільнила свого тренера Віма Фіссетта після серії незадовільних результатів.
Таким чином, першою ракеткою Польщі в матчевому поєдинку 10-11 квітня у Глівіце стане 49 ракетка світу Магда Лінетт, як і було вказано у попередній заявці команди.
За збірну України мають зіграти Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також Людмила та Надія Кіченок.