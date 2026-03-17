Стародубцева перервала серію поразок, здолавши австралійку у кваліфікації "тисячника" в Маямі

Юлія Стародубцева (108) пробилась у фінал кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в Маямі.

26-річна українка у непростому протистоянні переграла представницю Австралії Медісон Інгліс (139). Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 7:6, 7:5.

За поєдинок уродженка Каховки зробила шість ейсів при чотирьох подвійних помилках. Вона реалізувала 3 з 7 брейк-пойнтів, а сама віддала дві свої подачі.

WTA 1000, Маямі, хард

Призовий фонд: $9 415 725

Півфінал кваліфікації, 17 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Медісон Інгліс (Австралія) 7:6, 7:5

Зазначимо, що це було третє очне протистояння між тенісистками. В кожному з них тріумфувала українка, яка перервала невтішну 4-матчеву серію поразок, що тривала з 7 лютого.

У наступному колі змагань Юлія зіграє проти проти 179-ї ракетки світу Марі Стояни. Вони зустрічались у червні 2023 року в Самтері й тоді Стародубцева перемогла у двох сетах.

Нагадаємо, що напередодні оновився світовий рейтинг. У ньому знову покращила свою позицію Еліна Світоліна, яка піднялась уже но восьму сходинку.