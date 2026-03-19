Стародубцева обіграла уродженку України і вийшла у друге коло турніру в Маямі

Юлія Стародубцева (108) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. У першому раунді змагань українка перемогла уродженку Києва, німкеню Єву Лис (77).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Стародубцева 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок і зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 5 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 19 березня

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка вперше перемогла. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти Крістіни Букші (30, Іспанія).

Юлія здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA у поточному сезоні.

19 березня свій матч першого кола в Маямі проведе інша українка, Даяна Ястремська (54), яка протистоятиме Ешлін Крюгер (79, США).

З другого кола розпочнуть виступи на американському "тисячнику" Еліна Світоліна (8) і Марта Костюк (28).

Нагадаємо, що Стародубцева пробилася в основну сітку турніру в Маямі через кваліфікацію. У її півфіналі Юлія здолала австралійку Медісон Інгліс (139), а у фіналі обіграла американку Мері Стояну (179).