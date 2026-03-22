Костюк вдруге за два тижні не впоралася з Рибакіною у третьому колі "тисячника"
Марта Костюк (28) не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі.
Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.
Вже звично для матчів проти Рибакіної Костюк намагалася грати максимально агресивно. Іноді це призводило до шикарних хайлайтів, однак частіше – до невимушених помилок.
Рибакіна на досвіді зробила по брейку в кожному з сетів, не віддавши при цьому жодної своєї подачі. Завдяки цьому вона пройшла в 1/8 фіналу змагань.
За поєдинок Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не реалізувала усі свої 3 брейк-пойнти. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Єлена Рибакіна (Казахстан) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:4
Тенісистки зустрічалися вшосте, на рахунку українки лише одна перемога. Два тижні тому, на цій же стадії турніру аналогічної категорії в Індіан-Веллсі Рибакіна також була сильнішою у двох сетах.
Таким чином, на турнірі в Маямі не залишилося українок. У третьому колі, крім Костюк, поступилися також Еліна Світоліна (8) та Юлія Стародубцева (108).