Костюк вдруге за два тижні не впоралася з Рибакіною у третьому колі "тисячника"

Станіслав Матусевич — 22 березня 2026, 23:01
Костюк вдруге за два тижні не впоралася з Рибакіною у третьому колі тисячника
Марта Костюк (28) не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Маямі.

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Вже звично для матчів проти Рибакіної Костюк намагалася грати максимально агресивно. Іноді це призводило до шикарних хайлайтів, однак частіше – до невимушених помилок.

Рибакіна на досвіді зробила по брейку в кожному з сетів, не віддавши при цьому жодної своєї подачі. Завдяки цьому вона пройшла в 1/8 фіналу змагань.

За поєдинок Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та не реалізувала усі свої 3 брейк-пойнти. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Miami Open WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 22 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:4

Тенісистки зустрічалися вшосте, на рахунку українки лише одна перемога. Два тижні тому, на цій же стадії турніру аналогічної категорії в Індіан-Веллсі Рибакіна також була сильнішою у двох сетах.

Таким чином, на турнірі в Маямі не залишилося українок. У третьому колі, крім Костюк, поступилися також Еліна Світоліна (8) та Юлія Стародубцева (108).

