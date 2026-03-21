Світоліна впевнено здолала 17-річну австралійку в другому колі Miami Open

Українка Еліна Світоліна (8) впевнено здолала 17-річну австралійку Емерсон Джонс (147) у другому колі турніру Miami Open.

Гра тривала 1 годину та 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

У першому сеті Еліна двічі виграла гейм на подачі суперниці, що дозволило повести з рахунком 4:0. Більше брейків Світоліна не робила, але цього й не треба було – 6:2.

Другий сет молода Джонс розпочала з того, що віддала свою подачу. Надалі Еліна не форсувала події, а впевнено довела справу до перемоги.

За поєдинок українська тенісистка 9 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця зробила 1 ейс, 1 подвійну помилку та жодного разу не забрала подачу Еліни.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 20 березня

Нагадаємо, боротьбу в Маямі завершила Даяна Ястремська, яка поступилася латвійці Альоні Остапенко.