Ястремська вийшла у друге коло турніру в Маямі, відігравши потрійний матч-пойнт суперниці

Даяна Ястремська (54) з боями вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. У стартовому матчі українка перемогла місцеву тенісистку Ешлін Крюгер (79).

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 7:5.

За рахунку 4:5 у вирішальному сеті Ястремська відіграла потрійний матч-пойнт суперниці на своїй подачі, після чого не дала їй взяти більше жодного гейму.

За поєдинок Ястремська 6 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 7 ейсів, 10 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 20 березня

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному матчі Ястремська зіграє проти Альони Остапенко (24, Латвія).

У другому колі турніру в Маямі виступлять також Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28) та Юлія Стародубцева (108). Остання в матчі першого раунду змагань впевнено обіграла німкеню Єву Лис (77). Світоліна та Костюк цю стадію пропускали як сіяні гравчині.