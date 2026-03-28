Три українки дізналися перших суперниць на турнірі WTA 500 у Чарльстоні

Три українки стартують на першому грунтовому турнірі сезону-2026, який з 30 березня по 5 квітня пройде в американському Чарльстоні й має категорію WTA 500. Відбулося жеребкування, яке визначило суперниць наших тенісисток.

Даяна Ястремська (54) у першому колі зіграє проти "нейтральної" Анастасії Захарової (74). Переможниця цієї зустрічі надалі протистоятиме третій сіяній швецарці Белінді Бенчич (12).

Дебютантка змагань Олександра Олійникова (66) поки свою опонентку не дізналася, адже має зустрітися з переможницею кваліфікації, яка ще триває. У другому колі на сильнішу в цьому матчі вже чекає канадійка Лейла Фернандес (25).

Юлія Стародубцева (108) на старті зіграє з китаянкою Чжан Шуай (61). У випадку успіху, далі українці доведеться схрестити ракетки з другою сіяною "нейтральною" тенісисткою Єкатериною Александровою (11).

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику.