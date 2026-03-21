Костюк за два сети розправилася з ексросіянкою на турнірі в Маямі

Українка Марта Костюк (28) у другому колі турніру серії WTA 1000 в американському Маямі зіграла проти ексросіянки Камілли Рахімової (82), яка виступає під прапором Узбекистану.

Україна виграла з рахунком 6:4, 6:4. Гра тривала 1 годину та 14 хвилин.

Тепер рахунок в особистих зустрічах 2:0 на користь Марти.

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця робила ейсів, допустила 3 подвійні помилки та тричі забрала подачу Марти.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 20 березня

Марта Костюк (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 6:4, 6:4

Зазначимо, що також далі пройшла Еліна Світоліна, яка впоралася з 17-річною Емерсон Джонс.

Юлія Стародубцева потрапила до третього кола через відмову Крістіни Букши.

На жаль, боротьбу на турнірі припинила Даяна Ястремська – вона програла Альоні Остапенко.