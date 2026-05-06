Сабалєнка пригрозила бойкотом Ролан Гаррос

Лідерка світового рейтингу, "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка заявила про можливість бойкоту Ролан Гаррос.

Про це повідомляє ВВС.

Найкращі тенісисти світу вважають необхідним підвищення призових на турнірах Grand Slam. Сабалєнка заявила, що гравці можуть вдатися до крайніх заходів.

"Думаю, в якийсь момент ми можемо оголосити бойкот. Мені здається, це буде єдиний спосіб боротися за свої права", – сказала білоруска.

Призовий фонд цьогорічного Ролан Гаррос підвищився на 9,5% порівняно з 2025-м, однак тенісисти вважають, що це значно менше від 22% від доходів турніру, на які вони претендують.

"Коли дивишся на цифри і на суми, які отримують гравці… Я вважаю, що все це шоу тримається на нас. Без нас не було б ані турніру, ані цього видовища. Думаю, ми безумовно заслуговуємо на вищий відсоток. Сподіваюся, що всі ці переговори в якийсь момент призведуть до правильного рішення, до такого підсумку, яким будуть задоволені всі", – заявила Сабалєнка.

Нагадаємо, що рік тому Профспілка професійних тенісистів РТРА подала позови проти провідних тенісних організацій, в тому числі, вимагаючи підвищення призових на турнірах.