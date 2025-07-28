ЄЮОФ-2025: медальний сплеск України і нові імена майбутніх зірок

Закінчився сімнадцятий Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), який проходив з 20 по 27 липня у столиці Північної Македонії, Скоп’є.

Виступ збірної України, яка була представлена 78 спортсменами, можна сміливо назвати успішним. За загальною кількістю медалей (23) "синьо-жовті" розділили 7-8 місце з командою Німеччини, а от у медальному заліку фінішували на 10-й позиції. Причина проста – лише п’ять золотих нагород. Саме це дозволило збірній Сербії, яка здобула шість "золотих" із 19 загальних медалей, випередити нас у підсумковому рейтингу.

"Чемпіон" підбиває підсумки виступу українських талантів на ЄЮОФ-2025.

🥇 Хто здобув найвищий ґатунок?

Впевнено й без особливих проблем – саме так можна описати виступ Макара Яхно. Плавець подарував українській збірній перше "золото", та ще й яке! На дистанції 1500 метрів вільним стилем Макар показав час 15:45.60 – майже на п’ять секунд швидше за найближчого суперника.

"Ця перемога – для всієї України. Я плив не тільки заради особистого результату, а й з думкою про свою країну, про всіх, хто зараз бореться, підтримує, вірить у нас", – поділився спортсмен.

Макар Яхно НОК України

І це ще не все – через два дні Яхно знову став першим, цього разу у запливі на 400 м комплексним стилем. До двох золотих медалей він додав ще й бронзову – на 200 метрів вільним стилем, де фінішував третім. Результативний виступ, що став візитівкою України у басейні.

Не дивно, що 15-річний хлопець став прапороносцем української збірної на церемонії закриття ЄЮОФ.

Компанію киянину склала уманчанка Поліна Дзерожинська – 16-річна спортсменка, яка мріє досягти рівня Михайла Кохана. Вона стала найкращою у секторі метання молота, здобувши ще одне "золото" для України.

Поліна Дзерожинська НОК України

Своє слово сказали й дзюдоїсти. Хазар Гейдаров не мав рівних у ваговій категорії до 60 кг, а Іларія Цуркан тріумфувала серед дівчат до 63 кг.

🥈🥉 Без тріумфу, але з честю – Україна на подіумі

Потрапити на п’єдестал – це вписати себе в історію, побачити синьо-жовтий стяг піднятим високо і відчути гордість за країну.

Це вдалося українцям аж 18 разів: 8 срібних та 10 бронзових нагород – це більше, ніж просто статистика.

Першу медаль Україні принесло дуетне змагання у стрільбі – Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. І не зупинилися! У стрільбі з 10 метрів ця ж пара здобула бронзову нагороду.

Ілля Лащ та Юлія Ісаченко НОК України

У плаванні, окрім Макара Яхно, блискуче виступив Костянтин Федючук – він здобув "срібло" у дисципліні 200 м брасом.

Зовсім трохи не вистачило гімнасту Тимофію Кириченку до перемоги – у вправах на кільцях він зупинився за крок від золота, ставши другим. Валентин Гаврильченко завоював бронзову нагороду в опорному стрибку.

Справжній універсалізм проявив легкоатлет Адам Білокінь. Він виступав одразу у двох дисциплінах – бігу на 110 м з бар’єрами та стрибках у довжину. У кваліфікації бігу Адам встановив новий національний рекорд серед юнаків – 13.57 с! На жаль, у фіналі дещо не склалося. Але Адам надолужив це у стрибках – особистий рекорд 7,47 м та срібна медаль.

Адам Білокінь НОК України

Ще дві бронзи для України в легкій атлетиці здобули: Віталій Тарасюк (у спортивній ходьбі), Єгор Лапа (у метанні диска).

Також бронзову нагороду виборола Діана Колєннікова. Вона захищала честь країни у настільному тенісі.

Найуспішнішим видом спорту для України на ЄЮОФ-2025 стало дзюдо – 6 медалей!

Золото: Хазар Гейдаров (до 60 кг), Іларія Цуркан (до 63 кг);

Хазар Гейдаров (до 60 кг), Іларія Цуркан (до 63 кг); Срібло: Михайло Соляник (до 81 кг);

Михайло Соляник (до 81 кг); Бронза: Ілля Назаренко (до 66 кг), Артур Макаренко (до 90 кг);

Ілля Назаренко (до 66 кг), Артур Макаренко (до 90 кг); Бронза (команда): наші герої перемогли у драматичній сутичці за третє місце збірну Польщі.

Особливого згадування заслуговує командний поєдинок. Попри відсутність Кіри Багмет (63+ кг) і мінус один бал на старті, українці не знітилися. Вирішальні перемоги здобули Соляник, Гейдаров і Цуркан, а остання ще й виграла золотий бал у додатковому раунді – справжня кульмінація драматичної дуелі! Іларія просто MVP!

Іларія Цуркан Федерація дзюдо України

Не підвели і тхеквондисти. У складі збірної України на ЄЮОФ-2025 виступали вісім юних тхеквондистів – четверо юнаків і четверо дівчат.За результатами турніру три атлети здобули медалі ЄЮОФ-2025: Давід Гулій та Аліса Павленко – срібні нагороди, а Вікторія Кучина – бронзову.

Україна на ЄЮОФ-2025: 12 видів спорту, десятки шансів, 23 медалі

Цього року Україна була представлена у 12 видах спорту: (бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах, спортивній гімнастиці).

Це – широка палітра спортивних талантів, що вкотре демонструє багатогранність українського спорту.

Успіхи в багатьох дисциплінах ми вже відзначили. Водночас, не в усіх видах вдалось піднятися на п’єдестал – але це теж частина великого шляху. Без медалей, на жаль, завершились змагання в баскетболі 3х3, бадмінтоні веслувальному слаломі, маунтенбайку та шосейних велоперегонах.

Трагедії з цього робити не варто – це спортивний досвід, з якого ростуть майбутні чемпіони.

Баскетболісти 3х3 у чвертьфіналі поступилися збірній Франції – 14:19. Важливо – французи дійшли до фіналу, де в запеклій боротьбі програли литовцям. Українці, без сумніву, билися гідно.

У велоспорті нашу країну представляли Анна Самборська та Вадим Майданник, які посіли 20-те та 24-те місця відповідно. Враховуючи рівень конкуренції – це добрий старт і хороша база для майбутнього прогресу.

У веслувальному слаломі Архип Крачко на каяку блискуче пройшов кваліфікацію з другим результатом – 1:38.89. Однак у фіналі йому трохи забракло стабільності – 1:42.10, і шосте місце. Анна Бєлєтєєва на каное фінішувала сьомою – достойне завершення змагального тижня.

У бадмінтоні гідно себе проявили Варвара Попережай та Іван Джус. Утім, опоненти в надважливих поєдинках були кращими.

І спортсмени, і тренери вже роблять висновки. Прийдуть нові сезони – і з ними прийдуть нові медалі. Не варто забувати, що багато з цих атлетів виступали на такому рівні вперше. І вже невдовзі ми почуємо їхні прізвища у значно гучніших контекстах.

До слова, для українських уболівальників змагання у прямому етері транслювалися на ютуб-каналі DeTalks. Над забезпеченням трансляцій працювали 8 коментаторів, серед яких президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський та перший заступник головного редактора "Чемпіона" Денис Шаховець.

Що таке ЄЮОФ?

Європейський юнацький олімпійський фестиваль (European Youth Olympic Festival, EYOF) – це не просто спортивні змагання. Це – перший олімпійський досвід для юних спортсменів Європи. І старт для багатьох, хто згодом сяє на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

Заснований у 1991 році як "European Youth Olympic Days", перший фестиваль відбувся у Брюсселі (Бельгія) з 12 по 21 липня. Тоді участь взяли понад 2000 спортсменів з 33 країн, які змагалися у 9 видах спорту.

Згодом програма розширилась – нині це повноцінний мультиспортивний захід, що проходить що два роки у непарні роки. Зокрема, літня і зимова сесії чергуються. Змагаються спортсмени віком від 14 до 18 років.

EYOF проводиться під егідою Європейських олімпійських комітетів (EOC) за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Для багатьох – це перший шанс відчути атмосферу великого спорту: з олімпійською церемонією, присягою, духом суперництва й дружби. І він дійсно змінює життя.

Статистика українських атлетів Скріншот

Україна постійно бере участь у ЄЮОФ із 1993 року – і вже понад три десятиліття наші юні спортсмени гідно представляють країну.

Найвищі результати – 1997 рік (2-ге місце, 22 медалі), а також сильні виступи у 2007 та 2019 роках.

У 2023-му українська збірна здобула 12 медалей. Цьогоріч, у 2025-му, маємо вже 23 медалі і 10-те загальнокомандне місце – удвічі кращий результат, що свідчить про серйозний прогрес.