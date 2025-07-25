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Дзерожинська завоювала золото ЄЮОФ-2025

Олег Дідух — 25 липня 2025, 12:32
Дзерожинська завоювала золото ЄЮОФ-2025
Поліна Дзерожинська
НОК України

Українська легкоатлетка Поліна Дзерожинська завоювала золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 року в метанні молота серед жінок. Вона продемонструвала результат у 71,5 метра.

Для України це друга медаль та перше золото у легкій атлетиці на ЄЮОФ-2025. Раніше Віталій Тарасюк завоював бронзу в спортивній ходьбі на дистанції 5000 метрів.

Нагадаємо, ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Легка атлетика Поліна Дзерожинська ЄЮОФ-2025

Легка атлетика

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