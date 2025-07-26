Український гімнаст завоював бронзу ЄЮОФ-2025

Український гімнаст Валентин Гаврильченко завоював бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 року. Він став третім у опорному стрибку.

Гаврильченко неідеально виконав другий стрибок, проте значно краще виконав другий, поєднавши складність і техніку виконання.

Таким чином, Гаврильченко приніс Україні 21-шу медаль на ЄЮОФ-2025. Попередню, 20-ту, країні принесла Діана Колєннікова в настільному тенісі.

ЄЮОФ-2025 стартував 20 липня та завершиться сьогодні, 26 липня. Змагання відбуваються у Скоп’є (Північна Македонія). Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.