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Український гімнаст завоював бронзу ЄЮОФ-2025

Олег Дідух — 26 липня 2025, 16:46
Український гімнаст завоював бронзу ЄЮОФ-2025
Валентин Гаврильченко
УГФ

Український гімнаст Валентин Гаврильченко завоював бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 року. Він став третім у опорному стрибку.

Гаврильченко неідеально виконав другий стрибок, проте значно краще виконав другий, поєднавши складність і техніку виконання.

Таким чином, Гаврильченко приніс Україні 21-шу медаль на ЄЮОФ-2025. Попередню, 20-ту, країні принесла Діана Колєннікова в настільному тенісі.

ЄЮОФ-2025 стартував 20 липня та завершиться сьогодні, 26 липня. Змагання відбуваються у Скоп’є (Північна Македонія). Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

настільний теніс ЄЮОФ-2025

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