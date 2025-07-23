Гейдаров приніс Україні другу золоту медаль на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 дзюдоїсти принесли Україні другу золоту нагороду на турнірі.

Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг. Українець блискуче подолав турнірну сітку, а у фіналі переконливо переміг опонента з Азербайджану.

Це вже друга золота медаль у скарбничці збірної України. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів.

Раніше Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.