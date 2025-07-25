Макаренко став бронзовим призером ЄЮОФ-2025

Український дзюдоїст Артур Макаренко виграв бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

У вирішальній сутичці у ваговій категорії до 90 кг українець змагався з опонентом з Сербії. Переможець фіналу визначився на Golden Score, саме Макаренко записав у свій актив першу результативну дію, а саме виконати кидок на "Юко".

Ця медаль стала вже п’ятою в цьому виді спорту та 13-ю в медальній скарбничці збірної.

Нагадаємо, ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Напередодні Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.