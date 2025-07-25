Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Дзюдо

Макаренко став бронзовим призером ЄЮОФ-2025

Олександр Булава — 25 липня 2025, 19:13
Макаренко став бронзовим призером ЄЮОФ-2025
Артур Макаренко
Федерація дзюдо Києва

Український дзюдоїст Артур Макаренко виграв бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

У вирішальній сутичці у ваговій категорії до 90 кг українець змагався з опонентом з Сербії. Переможець фіналу визначився на Golden Score, саме Макаренко записав у свій актив першу результативну дію, а саме виконати кидок на "Юко".

Ця медаль стала вже п’ятою в цьому виді спорту та 13-ю в медальній скарбничці збірної.

Нагадаємо, ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Напередодні Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.

дзюдо

дзюдо

Соляник став срібним призером ЄЮОФ-2025
Цуркан виборола третю золоту медаль для України на ЄЮОФ-2025
Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025
Гейдаров приніс Україні другу золоту медаль на ЄЮОФ-2025
Фото, що все зіпсувало: Білодід засвітилася зі скандальною українською співачкою в Парижі

Останні новини