Український дзюдоїст Ілля Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025 у вазі до 66 кг.

У сутичці за третє місце наш спортсмен переміг представника Норвегії.

Зазначимо, що це вже 6 медаль збірної України на змаганнях, також перша бронзова. Раніше Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів.

Також Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.