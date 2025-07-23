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Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 19:32
Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025
Ілля Назаренко
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Український дзюдоїст Ілля Назаренко здобув бронзову медаль ЄЮОФ-2025 у вазі до 66 кг.

У сутичці за третє місце наш спортсмен переміг представника Норвегії.

Зазначимо, що це вже 6 медаль збірної України на змаганнях, також перша бронзова. Раніше Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів.

Також Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.

дзюдо ЄЮОФ-2025

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