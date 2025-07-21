Україна здобула першу медаль на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025, що проходить у Північній Македонії та Хорватії, збірна України здобула першу медаль.

Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар.

Український дует впевнено виграв кваліфікацію, однак згодом у драматичному фінальному поєдинку проти представників Іспанії поступився з рахунком 10:12.

Зазначимо, що ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Раніше повідомлялося, що Михайло Романчук став Європейським молодим олімпійським послом на ЄЮОФ-2025.