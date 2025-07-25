Український дует виграв бронзу ЄЮОФ-2025 у стрільбі з пневматичного пістолета

Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали черговими призерами Європейського юнацького олімпійського фестивалю серед українців.

Дует виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. Зазначимо, що це друга медаль для спортсменів на цих змаганнях – напередодні Ісаченко та Лащ виграли срібло. Загалом для України це 11-та нагорода.

Нагадаємо, ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Напередодні Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.