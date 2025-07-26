Кириченко виграв срібну медаль ЄЮОФ-2025
Український спортсмен Тимофій Кириченко став срібним призером ЄЮОФ-2025 у спортивній гімнастиці.
Про це повідомляє сайт НОК України.
Вчора, 25 липня, у хорватському Осієку в передостанній день проведення XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025 Кириченко взяв участь у фінальних вправах на кільцях.
За свій виступ українець отримав від суддів 12,700 бала, чого вистачило для другого підсумкового місця. Варто зазначити, що ця медаль стала першою для України у спортивній гімнастиці на ЄЮОФ-2025.
Перемогу ж здобув представник Великої Британії Узаїр Чоудхурі, від якого Кириченко відстав на 0,233 бала. Бронзовим призером став Бенце Антал Хамза Варгіті з Угорщини.
ЄЮОФ-2025. Спортивна гімнастика
- Узаїр Чоудхурі (Велика Британія) – 12,933 бала;
- Тимофій Кириченко (Україна) – 12,700;
- Бенце Антал Хамза Варгіті (Угорщина) – 12,533.
Нагадаємо, що ця медаль Тимофія Кириченка була не єдиною для України в передостанній день проведення ЄЮОФ-2025.
Раніше українські спортсмени здобули одразу три нагороди в тхеквондо – постаралися Дмитро Гулій, Аліса Павленко та Вікторія Кучина.