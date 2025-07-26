Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Кириченко виграв срібну медаль ЄЮОФ-2025

Олексій Погорелов — 26 липня 2025, 07:26
Тимофій Кириченко
Тимофій Кириченко
Sport Europe

Український спортсмен Тимофій Кириченко став срібним призером ЄЮОФ-2025 у спортивній гімнастиці.

Про це повідомляє сайт НОК України.

Вчора, 25 липня, у хорватському Осієку в передостанній день проведення XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025 Кириченко взяв участь у фінальних вправах на кільцях.

За свій виступ українець отримав від суддів 12,700 бала, чого вистачило для другого підсумкового місця. Варто зазначити, що ця медаль стала першою для України у спортивній гімнастиці на ЄЮОФ-2025.

Перемогу ж здобув представник Великої Британії Узаїр Чоудхурі, від якого Кириченко відстав на 0,233 бала. Бронзовим призером став Бенце Антал Хамза Варгіті з Угорщини.

ЄЮОФ-2025. Спортивна гімнастика

  1. Узаїр Чоудхурі (Велика Британія) – 12,933 бала;
  2. Тимофій Кириченко (Україна) – 12,700;
  3. Бенце Антал Хамза Варгіті (Угорщина) – 12,533.

Нагадаємо, що ця медаль Тимофія Кириченка була не єдиною для України в передостанній день проведення ЄЮОФ-2025.

Раніше українські спортсмени здобули одразу три нагороди в тхеквондо – постаралися Дмитро Гулій, Аліса Павленко та Вікторія Кучина.

гімнастика Спортивна гімнастика Україна ЄЮОФ-2025

ЄЮОФ-2025

Тхеквондисти Гулій та Павленко принесли Україні дві срібні медалі на ЄЮОФ-2025
Українська тхеквондистка Кучина стала бронзовою призеркою ЄЮОФ-2025
Дуже щасливий, що це сталося: Лапа – про бронзу на ЄЮОФ-2025
Український дует виграв бронзу ЄЮОФ-2025 у стрільбі з пневматичного пістолета
Лапа став бронзовим призером ЄЮОФ-2025

Останні новини