Кириченко виграв срібну медаль ЄЮОФ-2025

Український спортсмен Тимофій Кириченко став срібним призером ЄЮОФ-2025 у спортивній гімнастиці.

Про це повідомляє сайт НОК України.

Вчора, 25 липня, у хорватському Осієку в передостанній день проведення XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025 Кириченко взяв участь у фінальних вправах на кільцях.

За свій виступ українець отримав від суддів 12,700 бала, чого вистачило для другого підсумкового місця. Варто зазначити, що ця медаль стала першою для України у спортивній гімнастиці на ЄЮОФ-2025.

Перемогу ж здобув представник Великої Британії Узаїр Чоудхурі, від якого Кириченко відстав на 0,233 бала. Бронзовим призером став Бенце Антал Хамза Варгіті з Угорщини.

ЄЮОФ-2025. Спортивна гімнастика

Узаїр Чоудхурі (Велика Британія) – 12,933 бала; Тимофій Кириченко (Україна) – 12,700; Бенце Антал Хамза Варгіті (Угорщина) – 12,533.

Нагадаємо, що ця медаль Тимофія Кириченка була не єдиною для України в передостанній день проведення ЄЮОФ-2025.

Раніше українські спортсмени здобули одразу три нагороди в тхеквондо – постаралися Дмитро Гулій, Аліса Павленко та Вікторія Кучина.