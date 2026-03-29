Нокаут у середині бою. Фундора "забив" нижчого на 26 см Турмана

Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (24-1-1, 16 КО) переміг Кіта Турман (31-2, 23 КО).

Бій завершився нокаутом у шостому раунді.

Фундора зі зростом 197 см є найвищим серед чинним чемпіонів світу з боксу. Незважаючи на це він виступає у ваговій категорії до 69,85 кг. Суперник мав більш звичні для welterweight 171 см зросту.

Довжина рук дозволила чемпіону контролювати хід зустрічі з першого раунду.

Кіт нічого не міг зробити проти лівші. З кожним раундом Фундора збільшував відсоток влучності. У п'ятій трьохвилинці перевага чемпіона зростала. Здавалося, що рефері скоро зупинить бій, але Турман достояв до гонгу.

Saved by the Bell. 🔔 Keith Thurman narrowly survives a Round 5 onslaught from the Towering Inferno. pic.twitter.com/AQsxfqY1HI — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 29, 2026

Вже на початку наступного раунду бій було зупинено. Опонент Фундори лише захищався та пропускав.

Despite Thurman landing a big left hand, @SebastianFundo1 has Thurman bloodied and beaten in RD6. #FundoraThurman pic.twitter.com/bAV7TvSFOU — Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 29, 2026

Бій спочатку був запланований на жовтень минулого року, але Фундора за два тижні до поєдинку травмував руку, тож його відклали.

Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса у третьому раунді.

Фундора в останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.