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Чемпіон Легка атлетика

Лапа став бронзовим призером ЄЮОФ-2025

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 13:45
Єгор Лапа
Єгор Лапа
ФЛАУ

Український легкоатлет Єгор Лапа виграв бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Спортсмен представляв країну в секторі метання диска та продемонстрував кидок на 60.73 метра, що дозволило піднятись на п'єдестал пошани.

Ця медаль стала ювілейною десятою для України – наразі в активі наших спортсменів чотири золота, три срібла та три бронзи.

Нагадаємо, ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці. 

Напередодні Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.

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