Цуркан виборола третю золоту медаль для України на ЄЮОФ-2025
Іларія Цуркан
ФДУ
Українська дзюдоїстка Іларія Цуркан здобула золоту нагороду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025.
У важкому фіналі (до 63 кг) українка перемогла представницю Туреччини завдяки больовому прийому.
Зазначимо, що на шляху до фіналу Цуркан здобула три перемоги та усі достроково.
Це вже третя золота медаль у скарбничці збірної України. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів, а дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг.
Раніше Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.