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Цуркан виборола третю золоту медаль для України на ЄЮОФ-2025

Олександр Булава — 24 липня 2025, 19:23
Цуркан виборола третю золоту медаль для України на ЄЮОФ-2025
Іларія Цуркан
ФДУ

Українська дзюдоїстка Іларія Цуркан здобула золоту нагороду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025.

У важкому фіналі (до 63 кг) українка перемогла представницю Туреччини завдяки больовому прийому.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Цуркан здобула три перемоги та усі достроково.

Це вже третя золота медаль у скарбничці збірної України. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів, а дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг.

Раніше Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.

дзюдо Іларія Цуркан

Іларія Цуркан

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