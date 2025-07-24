Цуркан виборола третю золоту медаль для України на ЄЮОФ-2025

Українська дзюдоїстка Іларія Цуркан здобула золоту нагороду на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025.

У важкому фіналі (до 63 кг) українка перемогла представницю Туреччини завдяки больовому прийому.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Цуркан здобула три перемоги та усі достроково.

Це вже третя золота медаль у скарбничці збірної України. Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів, а дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг.

Раніше Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.