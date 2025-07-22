Яхно приніс Україні першу золоту медаль на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 плавці принесли Україні першу золоту медаль.

Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Українець показав час – 15:45.60 хв, що майже на 5 секунд швидше за найближчого суперника.

Зазначимо, що напередодні Яхно зупинився у кроці від нагороди, ставши четвертим на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Це вже третя медаль у скарбничці збірної України. Раніше Костянтин Федючук став другим на дистанції 200 метрів брасом.

Раніше Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар.

Зазначимо, що ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.