Колєннікова здобула бронзову медаль ЄЮОФ-2025

Діана Колєннікова виграла бронзову медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який відбувається у Скоп'є.

На шляху до фіналу українка здолала Поліну Тернових з Ізраїлю та Джулію Леал – представницю Португалії.

В 1/2 фіналу Колєннікова поступилась австрійці Ніні Скербінц, але у матчі за третє місце здолала чешку Ганку Кодет, здобувши бронзову нагороду.

Зазначимо, що ця медаль стала ювілейною 20-ю для України на ЄЮОФ-2025.

Змагання відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Напередодні Тимофій Кириченко здобув срібло у вправах на кільцях, а Дмитро Гулій, Аліса Павленко та Вікторія Кучина виграли три нагороди у тхеквондо.