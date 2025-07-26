Білоконь з особистим рекордом виграв срібло ЄЮОФ-2025
У заключний день Європейського юнацького олімпійського фестивалю українські легкоатлети здобули срібну нагороду.
Адам Білоконь зумів кваліфікуватися до фіналу зі стрибків у довжину й з особистим рекордом у 7.47 м виграв срібну медаль.
Близькою до п’єдесталу була Ангеліна Шепель у секторі для штовхання ядра. Українка з результатом 16.15 м посіла четверте місце.
Загалом українські легкоатлети виграли на ЄЮОФ чотири медалі: золото (Поліна Дзерожинська, метання молота), срібло (Адам Білоконь, стрибки в довжину) та дві бронзи (Віталій Тарасюк, спортивна ходьба, і Єгор Лапа, метання диска).
Сумарно Україна була представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.
Раніше Валентин Гаврильченко завоював бронзу в спортивній гімнастиці в опорному стрибку.