Україна увійшла до десятки кращих медального заліку ЄЮОФ-2025

У Скоп'є завершився Європейський юнацький олімпійський фестиваль, за підсумками якого Україна увійшла до десятки медального заліку.

Наші спортсмени розмістились на десятому місці – 23 медалі, з яких 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових.

Збірна Сербії посіла 9 місце, але їхні представники мають на одне золото більше, тому з 14-ма медалями балканці все ж обійшли українців.

Виграла медальний залік Італія, яка здобула 50 медалей – 19 золотих, 19 срібних та 12 бронзових.

Цей результат для України – другий успішніший за всю історію ЄЮОФ – більше медалей "жовто-сині" вигравали лише у 2019 році, тоді їх було 25.

Напередодні українські легкоатлети виграли шість нагород на чемпіонаті Балканських асоціацій.