Тхеквондисти Гулій та Павленко принесли Україні дві срібні медалі на ЄЮОФ-2025

Українські тхеквондисти Дмитро Гулій та Аліса Павленко здобули дві срібні медалі на ЄЮОФ-2025.

У фінальній сутичці вагової категорії понад 73 кг Гулій програв представнику Іспанії, а Павленко (до 63 кг) поступилася сербській спортсменці.

Раніше бронзу виборола українка Вікторія Кучина. Після такого доробку в активі збірної України тепер стало 18 нагород.

Нагадаємо, сьогодні дві нагороди у плаванні здобув Макар Яхно, який став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем та виборов бронзу у запливі 200 метрів вільним стилем.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.