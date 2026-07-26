Апсет міг статися досить швидко: огляд бою Джошуа – Пренга

Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) не без труднощів, але нокаутував Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО) під час вечору боксу в Джидді, Саудівська Аравія.

Поєдинок завершився нокаутом у другому раунді.

Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга

Албанець уже на перших секундах стартового раунду відправив Ей Джея в нокдаун.

Через кілька миттєвостей фаворит знову був на настилі рингу. Можливо, ще б додаткові 20-30 секунд – і стався б апсет.

Перерва пішла колишньому чемпіону світу на користь. Він відпочив, використав свій досвід, а Пренга, схоже, не знав, як діяти.

Албанець почав пропускати. Одна з комбінацій Ентоні відправила його в нокаут.

Олександр Усик радів перемозі свого близького друга, перебуваючи в рингсайді.

Відомий британський фахівець розкритикував Ентоні за такий бій.