Апсет міг статися досить швидко: огляд бою Джошуа – Пренга
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Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) не без труднощів, але нокаутував Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО) під час вечору боксу в Джидді, Саудівська Аравія.
Поєдинок завершився нокаутом у другому раунді.
Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга
Албанець уже на перших секундах стартового раунду відправив Ей Джея в нокдаун.
Через кілька миттєвостей фаворит знову був на настилі рингу. Можливо, ще б додаткові 20-30 секунд – і стався б апсет.
Перерва пішла колишньому чемпіону світу на користь. Він відпочив, використав свій досвід, а Пренга, схоже, не знав, як діяти.
Албанець почав пропускати. Одна з комбінацій Ентоні відправила його в нокаут.
Олександр Усик радів перемозі свого близького друга, перебуваючи в рингсайді.
Відомий британський фахівець розкритикував Ентоні за такий бій.