Впевнений реванш на очах зірок: огляд бою Бенн – Юбенк
Конор Бенн – Кріс Юбенк-молодший
У Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" відбувся реванш між Конором Бенном (24-1, 14 КО) і Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО).
Перемогу здобув Бенн одноголосним рішенням суддів.
Конор Бенн (Англія) – Кріс Юбенк-мол UD 12 (119:107, 116:110, 118:108)
Огляд бою Конор Бенн – Кріс Юбенк-мл:
Конор, який програв перший бій, був активний від самого початку. Здавалося, що це стратегія Юбенка віддати перевагу.
Тривоги додавало те, що в середині поєдинку він не змінювався. Бенн і надалі тис.
Квінтесенцією цього стали два нокдауни в 12 раунді. Бенну не вистачило кілька секунд, щоб здобути дострокову перемогу.
Зазначимо, що в рингсайді були Джейсон Стетем, Пірс Броснан, Род Стюарт (співак) та інші зірки.