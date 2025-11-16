Українська правда
Впевнений реванш на очах зірок: огляд бою Бенн – Юбенк

Руслан Травкін — 16 листопада 2025, 03:08
Конор Бенн – Кріс Юбенк-молодший
У Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" відбувся реванш між Конором Бенном (24-1, 14 КО) і Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО).

Перемогу здобув Бенн одноголосним рішенням суддів.

Бокс

Конор Бенн (Англія) – Кріс Юбенк-мол UD 12 (119:107, 116:110, 118:108)

Огляд бою Конор Бенн – Кріс Юбенк-мл:

Конор, який програв перший бій, був активний від самого початку. Здавалося, що це стратегія Юбенка віддати перевагу.

Тривоги додавало те, що в середині поєдинку він не змінювався. Бенн і надалі тис.

Квінтесенцією цього стали два нокдауни в 12 раунді. Бенну не вистачило кілька секунд, щоб здобути дострокову перемогу.

Зазначимо, що в рингсайді були Джейсон Стетем, Пірс Броснан, Род Стюарт (співак) та інші зірки. 

відео бою огляд Кріс Юбенк Конор Бенн

