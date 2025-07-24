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Чемпіон Дзюдо

Соляник став срібним призером ЄЮОФ-2025

Олексій Мурзак — 24 липня 2025, 19:28
Соляник став срібним призером ЄЮОФ-2025
Михайло Соляник
ukrainejudo

Український дзюдоїст Михайло Соляник виборов срібну медаль у ваговій категорії до 81 кг на ЄЮОФ-2025.

У фінальній сутичці наш спортсмен поступився представнику Литви.

Зазначимо, що це вже 8 медаль збірної України на змаганнях. Раніше Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг, Іларія Цуркан у ваговій категорії 63 кг, а Ілля Назаренко здобув бронзову медаль у категорії до 66 кг.

Напередодні Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 1500 метрів.

Також Юлія Ісаченко та Ілля Лащ стали срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Також друге місце на дистанції 200 метрів брасом виборов Костянтин Федючук.

дзюдо ЄЮОФ-2025

дзюдо

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