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Чемпіон Дзюдо

Україна завоювала бронзу командного турніру ЄЮОФ-2025

Олег Дідух — 26 липня 2025, 18:41
Україна завоювала бронзу командного турніру ЄЮОФ-2025
Іларія Цуркан
ФДУ

Збірна України з дзюдо завоювала бронзові нагороди командного турніру Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 року.

До складу команди увійшли Хазар Гейдаров, Іларія Цуркан, Михайло Соляник, Артур Макаренко, Дарʼя Карпусь, Кіра Багмет та Сергій Жадан. Перші четверо на поточному турнірі завойовували й особисті нагороди.

Дзюдо стало найуспішнішим видом спорту для України на ЄЮОФ-2025: з 22 медалей команди на турнірі 6 були завойовані саме у цьому виді спорту. Турнір, який проходить у Скоп’є (Північна Македонія), розпочався 20 липня та завершується сьогодні, 26 липня.

Сумарно Україна була представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Раніше Валентин Гаврильченко завоював бронзу в спортивній гімнастиці в опорному стрибку.

дзюдо ЄЮОФ-2025

дзюдо

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