Українська тхеквондистка Кучина стала бронзовою призеркою ЄЮОФ-2025

Українська тхеквондистка Вікторія Кучина виграла бронзу на ЄЮОФ-2025.

На шляху до нагороди у ваговій категорії до 63 кг наша спортсменка здолала представниць Швейцарії та Греції.

На жаль, у півфінальній напруженій сутичці українка поступилася суперниці з Хорватії, зупинившись за крок до фіналу.

Раніше дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг, Іларія Цуркан у ваговій категорії 63 кг, Михайло Соляник виборов срібло у категорії до 60 кг, а Ілля Назаренко здобув бронзову медаль у категорії до 66 кг.

Нагадаємо, сьогодні дві нагороди у плаванні здобув Макар Яхно, який став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем та виборов бронзу у запливі 200 метрів вільним стилем.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.