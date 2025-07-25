Яхно здобу золото та бронзу на ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 здобули для України чергові нагороди.

Макар Яхно став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем. Вже за декілька хвилин Макар знову вийшов на старт — цього разу на 200 метрів вільним стилем, де фінішував третім і виборов бронзову нагороду.

Нагадаємо, свою першу нагороду на турнірі Яхно здобув у перший змагальний день, коли став чемпіоном на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.

Напередодні Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.