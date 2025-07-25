Костянтин Федючук — срібний призер ЄЮОФ-2025

На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 український плавець Костянтин Федючук став дворазовим призером турніру.

У фіналі на дистанції 100 метрів брасом Костянтин Федючук змін посісти друге місце та вибороти срібну медаль. Для юного українця це друга нагорода на турнірі, раніше він також став другим на дистанції 200 метрів брасом.

Нагадаємо, сьогодні дві нагороди у плаванні здобув Макар Яхно, який став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем та виборов бронзу у запливі 200 метрів вільним стилем.

Раніше Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.