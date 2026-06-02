Як Росія повертається у міжнародний спорт: хронологія подій

На початок повномасштабного вторгнення світовий спорт відреагував оперативно і жорстко – Росію та Білорусь відсторонили від міжнародних змагань вже у березні 2022 року.

Однак з того часу МОК (Міжнародний олімпійський комітет) та МПК (Міжнародний паралімпійський комітет) систематично йшли на поступки. В цьому матеріалі ми покажемо, як саме Росія поверталася у світовий спорт.

Як змінювалася позиція МОК та МПК

2022 рік:

28 лютого – МОК рекомендував міжнародним організаціям НЕ допускати російських та білоруських спортсменів.

3 березня – МПК відсторонив Росію та Білорусь від Паралімпійських ігор 2022.

16 листопада – МПК призупинив членство національних комітетів Росії та Білорусі.

2023 рік:

29 вересня – МПК допустив росіян та білорусів до Паралімпійських ігор 2024 у нейтральному статусі.

12 жовтня – МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії (ОКР), оскільки той включив до свого складу так звані "спортивні організації", які знаходились на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі.

8 грудня – МОК допустив до Олімпійських ігор 2024 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.

2025 рік:

27 вересня МПК повністю відновив членства національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Також спортсмени цих країн отримали право змагатися під власним прапором.

11 грудня – МОК рекомендував зняти будь-які обмеження на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях на юніорському та молодіжному рівнях.

2026 рік:

17 лютого – МПК підтвердив участь 10 спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на Паралімпіаді-2026.

7 травня – МОК скасував відсторонення білорусів від участі у міжнародних змаганнях під власним прапором.

Як росіян та білорусів повертали міжнародні федерації

Перші повернення відбулися ще в перші роки після початку повномасштабного вторгнення, проте у нейтральному статусі. Тоді Росія повернулася до фехтування, настільного тенісу, тхеквондо, дзюдо, гімнастики, плавання і т.д.

Масове ж повернення під власними прапорами розпочалося наприкінці 2025 року, після рекомендації МОК повернути спортсменів з країн-агресорок на юнацькому рівні.

2025 рік:

28 березня – росіян повернули до змагань під власним прапором у кікбоксингу .

27 листопада – Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам виступати під своїм прапором на всіх змаганнях.

4 грудня – Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під власним прапором на всіх рівнях.

12 грудня – Росію та Білорусь повернули до міжнародних змагань з волейболу на юнацькому рівні.

15 грудня – росіянам та білорусам дозволили змагатися на міжнародних змаганнях з шахів серед юнаків.

23 грудня – Представників країн-агресорок повернули у фехтуванні на юнацьких змаганнях.

2026 рік:

Загалом росіян повернули до міжнародних змагань на всіх рівнях у 10 видах спорту. На молодіжному рівні таких видів ще більше – виступати під власним прапором росіянам дозволили у понад 20 федераціях.

З Білоруссю ситуацію ще гірша, адже саме МОК (вважайте, головний керівний орган усього спорту) своїм наказом повернув цю країну. Тому більшість федерацій підтримали це рішення.

Проте деякі виступили проти, як от World Athletics (легка атлетика) чи Міжнародна федерація тенісу.

***

Ще на початку 2026 року народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк сказав таку фразу:

"2026 рік, на жаль, буде роком масштабного повернення Росії в міжнародний спорт – у тому числі під власною символікою. Це вже можна констатувати як факт".

Пройшло лише 5 місяців, але вже можна сказати точно – Беленюк мав рацію. Росія повертається до світового спорту надзвичайно швидко, Білорусь – ще швидше. Зупинити це напряму, схоже, вже не вийде.

Проте є методи для продовження відсторонення спортсменів з цих країн. Як приклад – юнацький чемпіонат світу з керлінгу, де мали б виступити росіяни. Турнір мав пройти в Канаді, і Україна домовилася з господарями, щоб ті не дозволили росіянам в'їзд.

Так само країни Північної Європи відмовляться приймати турніри World Aquatics через допуск Росії.